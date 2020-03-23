抵港人士機上戴口罩穿保護衣等自保　批政府防疫無能

新冠肺炎疫情持續，有消息指衞生署一名在機場工作的女醫生初步確診，並出現發燒及喉嚨痛症狀。東網記者今日(23日)在機場見到不少旅客的防疫意識明顯比以往高，部分離境旅客更戴上頭套及手套，有外籍機艙服務員戴上手套，亦有機師指公司派發高規格的口罩。

從英國回港的黎小姐指因擔心疫情，故準備防護衣及眼罩保障自己，她指機上大約有20%乘客有穿保護衣，自己亦準備垃圾袋包好棄置的保護衣物。又稱剛得悉有衞生署醫護初步確診，雖然感到愕然，但不擔心，因自己領取監察手帶時沒有與衞生署醫護接觸。她續指無人告知監察手帶如何使用，當得悉要啟動手帶時，她感到驚訝，並指「吓？原來要啟動㗎？冇人講過」。

從蘇格蘭回港的溫先生指，機上全程帶2個口罩並身穿全副保護衣，包括眼罩、手套及鞋套，期間沒有進食及去洗手間。在乘搭荷蘭航空時，留意到空姐防疫意識較以往高，會戴口罩，亦盡量不會進出飛機走廊。在得悉有衞生署醫護初步確診，他表示「覺得有小小後悔返咗嚟香港」。不過，他指香港人防疫意識畢竟比較高，但同時批評政府防疫無能。他同樣自備垃圾袋封好棄置保護裝備，並認為機場應增添有蓋垃圾桶予旅客棄置保護衣服，又稱曾考慮在禁區內棄置保護衣服，但禁區垃圾桶既細小又無蓋而作罷。