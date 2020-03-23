騎師楊明綸昨晚不適　連帶兩騎師缺席晨操

新冠肺炎疫情肆虐，人人自危！香港賽馬會今日(23日)凌晨公布，自由身騎師楊明綸昨晚(22日)報稱體溫上升及不適，已接受馬會首席醫療主任進行身體檢查。馬會首席醫療主任報告指，楊明綸於接受身體檢查時體溫正常，但為審慎起見，已採集鼻腔拭子樣本以作分析。此外，馬會首席醫療主任建議作為進一步預防措施，今日在騎師室坐在楊附近的2名騎師梁家俊及薛恩今晨不應進行晨操，以待下午的化驗結果。

據了解，楊並非住在騎師宿舍，暫未知梁家俊及薛恩會否被界定為密切接觸者。3人將獲准宣布出賽星期三的跑馬地夜馬賽事，馬會表示將適時作出新聞公布以提供最新資訊。

據資料顯示，楊現年31歲，為香港賽馬會見習騎師學校畢業生一曾往澳洲接受培訓，訓練期下半部分在塔斯馬尼亞省跟隨練馬師Leon Wells習騎。2007年6月3日首次出賽。他於2008/2009年度馬季返回香港之前，曾在澳洲出賽130次，贏得11場頭馬。

在香港師承練馬師李易達期間，楊明綸於2009/2010年度馬季表現非常出色，榮膺香港冠軍見習騎師。他於2011年12月17日策騎「八飛」勝出在港第70場頭馬，成為正式騎師。他於今個馬季出賽251次，勝出5次。