垃圾政府手帶話除就除　隔離人士嘆防疫靠自律

林小姐指獲發的電子手帶可輕易除下。(讀者提供)

政府上周四(19日)規定所有自海外入境人士抵港後須接受家居隔離14天，並佩戴電子手帶作監察，但港府派出的電子手帶連番「甩轆」。東網接獲讀者林小姐投訴，指她於昨日(22日)由倫敦回港獲發電子手帶用作家居隔離，但手帶極為寬鬆，「三兩下手勢」便可將手帶除下，批評家居隔離措施形同虛設。

從林小姐提供的片段所見，林小姐的手較為纖幼，很容易便能將手帶除下。林批評措施無用，直斥政府「垃圾」，她強調自己會留在家中進行隔離，惟擔心其他人士未必會自律。

另外，網上流傳有一家4口疑似家居檢疫人士，被拍到在長洲四圍走。圖中3男1女手上帶有藍色手帶，於長洲碼頭附近遊走，更疑曾光顧一間麵包店，一度有街坊報警舉報。

不過長洲區議員梁國豪的社交平台Facebook則提到，該4人家庭疑是長洲內一個露營歷奇園的旅遊人士，他已建議該園暫時轉換手帶顏色或使用其他方法。

警方回應東網查詢時指，今早(23日)約10時接獲長洲人士報警，指在長洲海傍街近碼頭一帶，看到4名疑帶電子手帶人士遊走。警方接報到場後未有發現相關人士，事件列為雜項處理。