2月份通脹率升至2.2%　食品價格上升14%

政府統計處公布今年2月份通脹為2.2%，比之前1個月的1.4%通脹為高。通脹升幅擴大主要由於政府於今年1月政府代繳公營房屋租金，以及房屋協會豁免乙類屋邨租戶三分之二租金的影響消失所致。

由於今年農曆新年出現在1月底，而去年則在2月初，可能導致消費物價較為波動。若將今年首2個月合併計算，以消除農曆新年的影響，綜合消費物價指數較去年同期上升1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅為3.1%。

上月錄得按年升幅的類別為食品(不包括外出用膳)(上升14.6%)、雜項物品(上升4.3%)、住屋(上升2.7%)、外出用膳(上升1.5%)、交通(上升1.0%)和煙酒(上升0.9%)。上月錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水(下跌15.9%)、衣履(下跌3.1%)、耐用物品(下跌2.4%)和雜項服務(下跌1.3%)。

政府發言人表示，將2020年首2個月的通脹數據合計，消除農曆新年在不同時候出現的影響，基本消費物價通脹率從去年12月份的2.9%輕微上升至3.1%，主要由於豬肉及一些其他基本食品價格的升幅擴大。大部分主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力維持輕微或溫和。

展望將來，政府預料短期內通脹會大致維持溫和。環球經濟疲弱，加上近期港元跟隨美元走強，外圍價格壓力有所減退，而本地經濟狀況低迷亦令本地成本壓力緩和，政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。