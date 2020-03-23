水上的士料今年第四季投入服務　牌照為期5年

政府早於2001年提出「水上的士」概念，至今終有新進展。運輸署於去年年尾，為來往中環至紅磡渡輪及「水上的士」兩條航線進行公開招標，署方今(23日)公布由富裕小輪有限公司中標，而新批出的渡輪牌照為期5年。「中環-紅磡」及「水上的士」渡輪服務，分別將於今年第二季及第四季開始投入服務。

運輸署表示，為回應社會對增加港內渡輪服務的意見、配合香港旅遊業發展藍圖而增設「水上的士」之建議，於去年12月13日就以上渡輪服務進行招標，直至今年1月24日截止期內，共收到2間公司提交標書。對於開辦上述航線的確實日期與其服務詳情，署方將再作公布，亦會密切監察相關公司的籌備工作，確保上述新航線順利投入服務。

「水上的士」渡輪服務的主線有5個上落點，分別設在位於啟德的跑道公園碼頭1號或2號梯台、紅磡(南)渡輪碼頭、尖沙咀2號或5號梯台、中環8號碼頭(西面泊位)、9號或10號碼頭，以及西九文化區南邊的登岸設施，乘客可於任何一個站點自由上落。營辦商亦會在個別站點提供短線服務。

來往中環至紅磡渡輪航線，會為市民提供來往紅磡(南)渡輪碼頭及中環8號碼頭(西面泊位)的服務。渡輪乘客日後可在紅磡(南)渡輪碼頭鄰近的紅鸞道公共運輸交匯處及港鐵黃埔站，轉乘多條專營巴士線、專線小巴路線，或港鐵往返九龍及新界各區，享有多一個出行選擇。