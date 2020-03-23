停課致父母與子女摩擦增負面情緒　政黨促教育局支援

因應新冠肺炎疫情，全港學校已停課接近2個月，影響學生學習。有政黨在本月4日至18日，透過網上及電話訪問了662名中小學家長，發現受訪家長的子女在停課期間，最花時間的不是做功課及網上學習，有42%人指子女花最多時間上網及打機，亦有13%人指是睡覺。另外，亦有33%人指與子女的衝突增加。

民建聯今(23日)公布停課對學生及家長影響調查。結果顯示，有42%人指子女花最多時間上網及打機，第二為32%人指子女花最多時間的是做功課及網上學習。另外，停課期間，有33%人指與子女的衝突增加，亦有23%人指增加了與子女的溝通及了解。

另外，亦有33%人指在停課期間出現難以安排時間問題，亦有28%家長指其負面情緒增加。至於停課的正面影響方面，有41%人認為停課沒有正面影響，但亦有20%家長指子女學習到自理能力。

該黨指，在子女停課期間，親子時間增加，但同時家長及女子之間的摩擦亦增加，令家長產生負面情緒，故建議教育局為有需要的家長提供適切的情緒輔導及支援。另外，雖然復課無期，但政府必須趁此期間做好復課準備，如承擔採購兒童口罩的責任；立即增加口罩生產線及加快生產；以及協助家長及學校採購兒童口罩。