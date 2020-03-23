斥禁賣酒防疫荒謬　酒吧業界商討發起工業行動

政府擬修例暫時禁止食肆賣酒，香港酒吧業協會反對政府決定，指暫未有證據顯示有人是飲酒後確診，批評政府針對酒吧，形容措施荒謬、不合理，而且決定倉促，認為政府應針對將病毒帶到香港的海外回流人士。他表示正去信酒吧業界及有酒牌的食肆，商討發起工業行動。

酒吧業協會副主席錢雋永指，2月出現「打邊爐家族」確診群組後，政府並未有推出針對食肆的措施，但在蘭桂坊爆出數宗確診個案後就禁止食肆賣酒，批評做法不公道：「打邊爐事件瀨咗嘢嗰個，當睇唔到，點講得通啊？」他又指近期疫情爆發是因為有大批海外回流人士，認為政府應針對源頭對症下藥。

他表示，酒吧業主要靠賣酒做主意，預計一旦修例通過後，預計約8600個有酒牌的處所，於2、3個月後有一半會倒閉，促請政府不要輕言關閉酒吧或娛樂場所，「係咪要香港成個飲食業執晒，政府先開心呢？」他提醒政府在推出任何措施前，應考慮到如何幫助到業界，如勒令業主「忍一忍唔好收租」，以及補貼80%人工，強調在有商有量的情況下，願意配合政府。

錢表示，業界就蘭桂坊爆發零星個案，推出4項措施，包括禁止接受隔離令的人士進入酒吧，加強防疫措施，為客人量體溫，要求員工早晚使用納米光觸媒消毒劑清潔處所，安排每張枱之間相隔2米的社交安全距離。