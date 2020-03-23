藍髮女疑逃疫監兼無戴口罩　荃灣搭港鐵惹播毒恐慌

【18:50】港鐵發言人表示，下午約1時，一列荃灣線列車去到荃灣總站，職員留意到有一對男女仍留在車上，即時上前了解。該名男乘客表示陪同女友人前往覆診期間，女友人不適暈倒。職員即時通知車站控制室報警，及協助女乘客到月台休息。該名女乘客清醒後情緒不穩，突然登上一架開往中環方向的列車，職員及消防人員一直跟隨，提供協助，該對男女於荔景站下車，表示不再需要協助，並自行乘的士離開。

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新冠肺炎在全球多國爆發，港府日前宣布由多個國家及地區抵港人士，需入住檢疫中心或接受家居強制檢疫。其中被安排家居檢疫人士，需要佩戴指定的手帶，並配合手機程式「居安抗疫」，以便當局查證有關人士是否遵從隔離令，惟近日不時有網民上載有人疑似違反隔離令，擅自出外，致市面上人心惶惶。

今日(23日)下午1時許，再有網民於社交平台張貼有疑似需隔離檢疫人士，在荃灣站乘搭港鐵的照片及短片，驚動多名消防員及職員到場了解。從照片及短片可見，一名身穿紫色衣服及染上一頭藍髮、右手腕戴有粉藍色手帶兼無戴口罩的女子，在月台幕門前等候列車，有一名穿紅黑色風褸、黑色褲及孭住一個黑綠色背包男子陪同，女子兩邊則有消防及港鐵職員向其勸說。

不過，女子沒有聽從勸喻而登上列車，並走到另一節車廂坐下，該陪同的男子亦坐於其身邊。消防和港鐵職員也跟隨上車，尾隨女子走到另一節車廂，且繼續向女子勸說。期間，有清潔女工進入車廂進行消毒。據了解，該名女子在警方到場前，已於荔景站落車，而港鐵其後亦有派員再消毒車廂。