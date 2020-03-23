政Whats噏：修例風波愈演愈烈？　石丹理以火三角理論分析

修例風波由去年6月開始爆發，至今仍未結束。理工大學協理副校長石丹理喺期刊上發表文章，將整個社會事件形容為「火」。而根據火三角嘅理論，需要燃料、熱力同埋氧氣。佢將修訂逃犯條例形容為「熱力」，背後有12個圍繞生活質素及市民福祉嘅原因作為「燃料」助燃，仲有4個「強風」令火勢更旺。

石丹理喺文中指出嘅12個原因包括，市民對中央政府不信任、缺乏民族認同感、對香港政治系統不滿、經濟上感到有壓力、缺乏社會向上流動、過於強調學術重要性、在社會受壓導致心理健康受影響、家庭生活質素下降、缺乏生活所需技能嘅教育、喺正規教育課程中缺乏國民教育、政府反應緩慢及無力、多人聲稱警察使用過度武力及不作為等。

佢喺文章中批評，示威者造成社會不穩定，旅客人數大幅下降56%，失業率亦持續攀升。佢又指，示威者導致市民生活節奏大受影響，舉例話香港中文大學示威者堵塞吐露港公路同埋阻止東鐵綫行駛，導致新界東居民交通大受影響。

另外，佢又指出修例風波導致社會分裂，唔少人開始以「藍絲」同「黃絲」區分市民。佢仲話修例風波導致唔少市民情緒受影響，令更多市民患上情緒病，更有12.8%嘅市民因此有創傷後遺症。

石丹理指出，虛假及失實報導、匿名化、公眾支持示威者同埋海外支持，呢4股「強風」令火勢蔓延，批評有人傳遞失實信息，包括聲稱有100萬同200萬人遊行。佢又話示威者戴上面罩，匿名化變相助長示威者暴力行為，亦有唔少人形容示威者為「小朋友」博取公眾同情，更有海外人士將示威者嘅暴力行為形容為「理性」同「正義」，導致「火勢」一發不可收拾。

至於應該點樣解決社會矛盾同平息事件呢？石丹理就話社會事件背後有好多深層次矛盾，認為應該解決市民生活質量嘅問題。佢提出幾個意見，包括同中央政府建立互信、培養民族認同感、完善政治系統、積極扶貧及解決房屋問題、提高社會向上流動性、改革教育制度、促進青少年福祉、宣傳家庭和諧相處、系統訓練生活技能、實施國民教育等。