壹傳媒業務危危乎　宣布全體凍薪

壹傳媒2月底傳出裁員消息，至少40名員工受影響。今日（23日）壹傳媒內部發通告，宣布受疫情影響2020/21年度決定凍薪。台灣《壹週刊》在2月底結束營運，近年至少摺了9本雜誌及報章，集團業務早已危危乎，台港業務凍過水。

該通告由壹傳媒行政總裁張劍虹發出，致各部門同事，交代下年度薪酬調整事宜，通告稱實施訂閱制度踏進新里程，惟疫情影響，2020/21年度決定凍薪。

台灣《壹週刊》於2018年4月4日紙本停刊後，在今年2月29日結束營運。事實上，壹傳媒近年至少摺了9本雜誌及報章。2011年9月，壹傳媒嘗試「跟風」創辦免費報章香港《爽報》，但營運僅約2年，即2013年10月便「捱唔住」執笠收場。期間《爽報》更多次被指賣弄色情、荼毒青年，引發多個團體到壹傳媒大樓外示威抗議。

至2015年，壹傳媒旗下多本雜誌相繼停刊或合併，當年8月《忽然1周》印刷版停刊，多名編採人員被遣散，以往連同《忽然1周》出售的《飲食男女》及《Me！》，亦與《壹週刊》合併出售。

2016年3月，壹傳媒再宣布娛樂雜誌《FACE》印刷版停刊。同年5月，壹傳媒宣布《Me！》及《Ketchup》的印刷版停刊。2017年8月，《飲食男女》印刷版亦停刊。2018年3月，1990年3月15日創立的香港《壹週刊》亦停刊；2018年8月台灣《爽報》亦停刊，標誌壹傳媒走上末路。