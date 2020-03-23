檢疫新措施對非本地人封關　商務客批停轉機服務不便

本地新冠肺炎輸入性個案飆升，特首林鄭月娥今日(23日)召開記者會，宣布自後天(25日)凌晨開始，所有非香港居民從海外乘飛機抵港不准入境、從內地、澳門及台灣入境人士如過去14天曾到海外亦不准入境、機場停止所有轉機服務等。不少外籍旅客對新措施表示歡迎，亦不少來港公幹的人士或要馬上作出調整，改到其他城市轉機。

來自英國的Louise指自己在深圳工作，她獲悉新措施後，形容措施合理。她認為香港的防疫工作比英國好。她亦指不少同事原定於本周抵港，或要作出調整，的確會造成不便。她又建議政府應放寬至容許持有工作簽證的人士入境，因他們是在服務香港社會。

來自美國的Jeff從菲律賓抵港，他指自己是工程師，經香港到珠海工作。他指政府的監察手帶應該有作用，自己亦做足防疫措施，會勤用酒精搓手液及上機前用搓手液清潔座位。

來自台灣的蕭女士經香港再到深圳工作。她表示，現時香港與台灣都以輸入性的確診個案居多，理解香港政府做法。她又稱有不少同事原定經香港轉機，現措施下或會改到上海轉機或留在台灣工作。