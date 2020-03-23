諾士佛臺繼續熱鬧　酒吧職員憂禁酒手停口停

新冠肺炎確診個案不斷飆升，政府擬推出「禁酒令」減少聚會，酒吧林立的尖沙咀諾士佛臺有不少人趕在禁令生效前到酒吧「飲多幾杯」，直指有關措施不會禁止他們與良朋歡聚。酒吧職員均反對政府決定，直斥是「無稽之談」，認為政府應該封關，截斷病毒感染源頭。有酒吧職員更指一旦禁酒令生效，或被迫無奈停業。

酒吧經理林先生質疑，實施禁酒令的原因是有受隔離人士偷走，將病毒帶到社區，惟政府並非聚焦在被隔離人士，卻反其道而行推行「禁酒令」，令無辜業界蒙受損失。他又反問若有接受隔離人士偷走到政總上班，政府是否會關閉政總。

至於公司日後會如何應對，林先生表示要視乎措施實行期限，未知會否停業，但直言會「冇晒生意」，透露近日生意已跌剩三分一。對於協會揚言發起工業行動，他對成效有所保留：「全港酒吧都罷工，政府仲慳番力實施禁酒令」。

另一間樓上酒吧職員何小姐亦指，港人經歷沙士一疫後，抗疫意識強，有發燒及不適已不會外出消遣，直斥禁酒令荒謬，作用不大，因為大部分確診個案都是由外地回流，認為政府應該封關抗疫，而非針對酒吧。她預計措施實施後會無奈停業，自己也會「手停口停」。

入夜後，諾士佛臺開始熱鬧，不少人無懼疫情繼續舉杯暢飲。酒吧常客李先生亦指，禁酒令用途不大，禁酒後市民仍可聚會，但他坦言之後不會再外出飲酒，要趁禁令實施前「飲多兩杯」。他又說只會與好友聚會，知道大家都健康，會避免與陌生人接觸。