now新聞台男剪片師初步確診　曾與外國來港朋友聚餐

繼《南華早報》一名自由身女記者確診新冠肺炎後，再有一名傳媒工作者初步確診。據知病人為now新聞台一名男職員，主要負責剪片，現時留醫大埔那打素醫院，情況穩定。他沒有外遊紀錄，早前曾發燒，4日前開始沒有上班。據悉新聞台方面會對剪片房所在樓層進行消毒清潔。

消息人士指，該名男職員是now新聞台資深員工，負責為新聞部、財經組及節目組剪片，其平日工作的位置十分開揚，亦常接觸不同同事。該名男職員於較早時間曾與由外國來港的朋友聚餐，未知是否因此而染疫，而他在潛伏期內曾與其他同事在公司大樓內的房間一同用膳，未知會否將病毒進一步傳開。

消息人士又指，由於該名男剪片對新冠病毒測試呈陽性的結果，暫時只屬醫院方面初步確定，但衞生署仍未宣布其是否確診，現時now新聞台的新聞部未有職員收到衞生署通知已被界定為密切接觸者，未知事件的實際受影響人數，而now新聞台的管理層今晚(23日)正開會商討如何處理事件。