撤辣抗樓市低迷　注入活水救經濟

新冠肺炎疫情全面爆發，戲院、酒吧以至餐廳甚或可能在短期內「封場」，進一步打擊香港的消費行業。作為香港經濟支柱之一的地產業，已出現價量齊跌的情況。金融以至地產各界連日促請港府撤走樓市辣招，為行業重新注入活水，再為香港經濟打下強心針。

樓市受新冠肺炎疫情打擊，樓價已步入跌軌，業界促撤辣聲音愈趨強烈。美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，近日二手樓市買賣氣氛轉弱，業主願意減價才有承接力，但認為現時樓價存有下調壓力，部分單位減幅擴闊到5%至8%，建議政府應趁樓價下調，把握機會就樓市撤辣。

他建議，政府可從多個層面作出調節，以刺激市場流動量，包括放寬1,000萬元以上物業的按揭成數、縮減額外印花稅(SSD)的三年期限，以及取消購買第二個單位的新住宅從價印稅。他預期，上半年香港整體樓價將下跌約5%，而下半年走勢，仍要視乎社會狀況及疫情能否受控而定。

中原按揭經紀董事總經理王美鳳亦稱，樓市短期內難以顯著回暖，政府應捉緊時機，考慮取消首置及自用業主的壓力測試，以及放寬按揭貸款成數上限，協助市民置業。

目前市民購買1,000萬元以下物業，最多可向銀行敍做六成按揭貸款，1,000萬元以上則可借最多五成。她建議，政府可考慮劃一容許業主做七成按揭，降低「上車」門檻。

儘管對於1,000萬元或以下物業，市民可利用按揭保險做最多九成按揭，惟購買按保需要繳付保費，增加財政負擔。而逾1,000萬元物業換樓需求龐大，卻不能敍做按保，放寬按揭成數便有助「換樓鏈」流轉更加暢順。

環球進入低息周期，王氏展望香港利率短期內難有大漲空間，目前按揭貸款需要「加3厘」的壓力測試不合時宜，可考慮取消，直至市場重返加息周期才再考慮啟用。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷認為，香港經濟積弱，失業率或逐步攀升，加上股市插水，產生負面財富效應，預計上半年樓市將面臨下行壓力，政府可藉此機會撤辣穩定樓市，例如降低印花稅，以增加投資者入市意欲。此外，不少市民的置業難題是首期不足，可透過放寬按揭成數助市民上車，釋放購買力。

事實上，近年住宅供應大增，但樓價高企下，入住量偏低，令香港住宅空置率有上升的趨勢。根據差餉物業估價署《香港物業報告2019》，截至一八年的整體住宅空置量高達51,426伙，創八年最多，按年增8,484伙，升幅約19.8%。而期間空置率高達4.3%，較一七年多0.6個百分點，亦是六年最大比率，市場預期有關數字會持續向上。