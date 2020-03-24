今起入境深圳須做新冠肺炎檢測　疫苗最快明年上市

新冠肺炎疫情全球大流行，截至周二（24日）凌晨，內地確診病例累計81,116宗、3270人死亡。

為防境外輸入，深圳市政府口岸辦公室周一（23日）宣布，自周二凌晨零時起，所有從深圳口岸入境的人員均要做核酸檢測採樣；且需向海關提交健康申明卡，並通過「i深圳」、「粵康碼」等電子平台自主申報健康狀態，配合口岸衞生部門做好流行病學調查。

內地疫苗已進入臨床測試階段，清華大學藥學院長丁勝接受內媒採訪時表示，疫苗的人體試驗是個節點性突破，「像在跑道上插了旗子」，但接下來，疫苗還需要進行安全性和有效性評價試驗，若過程順利，可望於明年上市。

他指出，臨床試驗是早期工作，若此階段證明疫苗有副作用，或沒有產生預期的免疫反應，那麼就不會進入下一階段，即有效性測試，所以現時還不能作更多的判斷。

此外，武漢市內27個過江橋樑防疫檢測點、主城區近80個防疫檢查點已經全部撤除，當地正在加快修復城市功能，包括地鐵車輛檢修及消毒、首批無疫情社區的商店恢復運作。