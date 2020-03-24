史上首次延期　東京奧運疫情下押後一年

新冠肺炎疫情在全球擴散，日本首相安倍晉三周二（24日）與國際奧委會（IOC）主席巴治舉行電話會談後，同意將東京奧運押後一年舉行。此次將是現代奧運124年歷史以來首次延期。

安倍周二晚在總理官邸與巴治舉行電話會談，東京奧組委主席森喜朗、奧運大臣橋本聖子及東京知事小池百合子亦有與會。安倍指，由於IOC已開始討論推遲東奧事宜，考慮到運動員的準備期，決定提議將東奧推遲約一年。他指，提案獲巴治「100%同意」，期望在明年以完整形式舉辦奧運，「以證明人類已克服新冠病毒」。

安倍解釋，基於全球疫情，相信目前很難舉辦奧運。他稱︰「為了確保運動員可以在最佳條件下比賽，並為觀眾提供安全可靠的奧運會，決定提出延期。」他另讚賞IOC決定符合日本舉辦完整奧運會的方針，同時要求IOC盡快制定延期的時間表。巴治將於周三（25日）與IOC成員開會，冀在一個月內得出最終決定。

共同社分析指，押後大規模體壇盛事將無可避免地重創體育界，同時亦將對政治、經濟和社會也帶來破壞性影響。日本將需重新調整比賽場地、住宿設施及義工的安排，料將面臨艱難挑戰。現代奧運會自1896年舉辦以來，只曾因兩次世界大戰，於1916年、1940年和1944年取消，但從未試過延期舉行。

IOC資深成員龐德（Dick Pound）周一（23日）向《今日美國報》指，IOC已決定押後東京奧運，最大機會順延1年，將於未來4周商討細節。美國奧委會同日發聲明稱，支持押後東奧，又指收到1780名國家隊成員提出與東奧有關的意見，結論是即使夏天結束前疫情得到紓緩，運動員訓練環境所受到的龐大影響，以及禁藥鑑定等程序，相信都無法得到滿意處理。