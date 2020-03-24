東方日報A1：港機場停轉機安排　從澳門台灣返港市民要坐疫監

政府防疫反應「慢九拍」！在澳門政府禁止海外人士入境後六日，期間有近二百名確診新冠肺炎患者由海外湧港，令本港再陷入疫情社區大爆發危機後，政府昨日終於回應坊間訴求，明日起禁止所有由海外國家來港的非香港居民入境，同時強制由澳門及台灣入境人士（包括香港居民）須坐十四日「疫監」，更擬立法禁止酒吧賣酒等措施以堵塞病毒侵港。學者指澳門確診個案僅廿多宗，相對歐美國家屬疫情低風險地區，不認同政府強制由澳門入境人士須坐「疫監」，認為應該留一個活門。

最新一波新冠肺炎疫情在歐美國家爆發，大批留學當地港人回港避疫，亦為本港帶來大量輸入確診個案。疫情防線快將失守，社會各界連日來要求政府封關，限制海外人士來港，但換來政府冷待。

昨日下午，政府公布新一輪防疫措施，進一步切斷海外及本港的病毒傳播鏈，包括由明日凌晨起，拒絕所有非香港居民由海外國家入境本港，措施初步為期十四日；內地、澳門及台灣居民如果在過去十四日內到過海外國家亦不准入境；本港機場會停止一切轉機安排；以及要求所有由澳門及台灣入境本港的人士，必須接受十四日家居隔離檢疫令，安排與現時由內地抵港人士必須坐十四天「疫監」一樣。至於澳門居民由海外國家經本港機場過境，並取道港珠澳大橋返回澳門，相關安排仍然有效，政府指現時約有一千名澳門居民滯留海外。

政府表示，過去兩個月來新冠肺炎疫情迅速變化，憑着港人同心努力，本港抗疫一度取得成效，以一百萬人的確診率計算，本港的數字比世界多個國家及地區要低，亦沒有爆出大型及大規模的社區感染，成效得來不易。近日除了由回港人士帶來的輸入個案外，市民對防疫的意識似乎有所鬆懈，但這場疫情是「持久仗」，需要市民繼續同心合力打下去，政府亦有信心最後能夠打贏。

對於封關決定總是比其他國家及地區「遲一步」是否缺乏遠見。行政長官林鄭月娥不評論政府的防疫工作表現，但「死撐」過去兩個月政府是根據專家意見，已經採取的防疫措施成效，不斷監察，並迅速應變。她又對前線抗疫人員致意，對於有人疑違犯隔離令擅離處所，她語帶哽咽說，「這班同事已經好有毅力抗爭數月，如果這個時候由於小部分人故意違反家居檢疫令，出去打吓波、食吓車仔麵而導致社區爆發，我請問佢哋對唔對得住呢班同事？」

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，政府封關「慢九拍」，過去數日已有大批港人從疫情高危的歐美地區返港，質疑現時封關為時已晚。他又指，澳門確診個案僅廿多宗，相對歐美國家屬疫情低風險地區，批評政府強制由澳門入境人士須坐「疫監」是捉錯用神，藥石亂投，他認為應留澳門作為一個活門。

立法會議員郭家麒批評政府現時才封關是「擠牙膏」，因為市民要求封關多時，但政府未有回應，直到現時輸入個案及本地個案大增時才做，是非常慢及無效。他又批評林鄭月娥對醫護人員惺惺作態，認為她並非真心尊重醫護人員。

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