鍾南山團隊中藥研究　連花清瘟具抗新冠病毒作用

新冠肺炎疫情爆發,內地提倡用中藥對抗病毒。中國工程院院士鍾南山團隊最新研究認為,中藥連花清瘟在體外試驗中有抗病毒的作用。

內媒報道,這篇論文名為《連花清瘟對新冠狀病毒具有抗病毒、抗炎作用》(Lianhuaqingwen exerts anti-viral and anti-inflammatory avtivity against novel coronavirus「SARS-CoV-2」),已被醫學期刊《藥理學研究》接收,作者為鍾南山、研究員楊子峰等。

論文提到,作為一種中藥方劑,連花清瘟對一系列流感病毒具有抗病毒作用和免疫調節作用。研究人員使用CPE和空斑減數實驗,在Vero E6細胞中評估了連花清瘟對SARS-CoV-2的抗病毒活性。

結果顯示,連花清瘟在mRNA水平上顯著抑制SARS-CoV-2在Vero E6細胞中的複製,並顯著降低促炎細胞因子的產生。此外,連花清瘟處理導致細胞中病毒粒子的顆粒形態異常。

論文總結,連花清瘟可抑制SARS-CoV-2的複製,影響病毒形態並在體外發揮抗炎活性,表明連花清瘟可以抵抗病毒攻擊,有望成為控制COVID-19疾病的新策略。

與此同時,中國工程院院士、中國中醫科學院院長黃璐琦周日(23日)在發布會上介紹了化濕敗毒方,它是在國家診療方案推薦的方劑基礎上,由中國中醫科學院醫療隊在武漢金銀潭醫院結合臨床救治總結而成。

金銀潭醫院臨床對照入組75個重症患者,CT診斷的肺部炎症以及臨床徵狀的改善非常明顯,臨床轉陰性時間和住院時間平均縮短3天;在東西湖方艙醫院隨機觀察輕型、普通型894宗,其中使用化濕敗毒方一共452宗,最後證明該方有效。對服用化濕敗毒方顆粒患者的肝腎功能進行跟蹤檢測,未發現不良反應。在實驗方面,通過新型冠病毒的小鼠模型評價,發現該方可以降低肺組織病毒載量30%。

黃璐琦指出,上周三(18日),化濕敗毒方已正式獲得國家葯監局藥物臨床實驗批件。獲得臨床批件的意義,在於把科研數據與臨床高級別證據進行有效轉化。他亦建議,將中醫藥真正融入公共衞生應急管理體系。

國家中醫藥局黨組書記余艷紅指出,全國新冠肺炎確診病例中,有74,187人使用了中藥,佔91.5%,其中湖北省有61,449人使用了中藥,佔90.6%。目前,當局已篩選出金花清感顆粒、連花清瘟膠囊、血必清注射液和清肺排毒湯、化濕敗毒方、宣肺敗毒方等有效藥物。