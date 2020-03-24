探射燈：餐飲業成失業重災區　慘況遠超沙士

反修例示威及新冠肺炎夾擊下，統計處最新數字顯示，本港去年12月至今年2月經季節性調整失業率上升至3.7%，是自2011年以來高位，就業不足率則約1.5%。餐飲服務活動業成為失業重災區，失業率急升至7.5%。有餐飲業職工會指，現時每月收過千宗求助，慘況遠勝沙士。

統計處表示，本港失業人數增加約1.18萬人，由去年11月至今年1月的12.2萬多人，上升至去年12月至今年2月的13.4萬多人。同期的總就業人數減少約3.4萬多人，總勞動人口則減少2.25萬人。

「有工友向我求助，話佢本身由2月放無薪假放到3月，啱啱再收到通知要放到4月，4月之後有冇得返都唔知，不過佢為咗保住份工都無辦法。」飲食業職工總會主席郭宏興指，飲食市道進一步惡化，不少前線員工被迫無限期放無薪假，而俗稱「炒散」的兼職員工則難找工作，「我哋每日都收到50、60宗求助，一啲大型嘅中式酒樓係重災區。」

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