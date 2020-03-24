探射燈：露宿者宿舍近爆滿　倡設緊急基金支援

露宿者人數上升，有提供露宿者床位的關注組織坦言近月求助急增，對床位供應構成壓力；亦有街頭義工擔心露宿者人數持續上升，希望有關部門可以主動接觸有關人士。

基督教關懷無家者協會為露宿者提供床位，署理總幹事羅瑞雲指近月接到很多失業人士的求助，擔心若露宿者數目急劇增多，對床位供應構成壓力。羅指現時機構轄下、為無家者提供的宿舍入住率已屆80%，只餘下10餘個空位。她擔心床位飽和後，部分求助者會被迫露宿街頭。她希望政府能成立緊急基金，資助部分因失業而未能繳交租金的低收入人士，以紓緩床位緊張的問題。

服務露宿者超過30年的街頭義工周樹德亦預料，未來罹患精神病的露宿者數量會快速增加。周表示服務的資源大多來自熱心市民的捐助，若求助人數上升，恐要面臨資源不足的問題。他希望社署能主動接觸有需要人士，以了解其需要。

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