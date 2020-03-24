探射燈：抗疫基金唔救基層　雙失露宿者激增

新冠肺炎疫情影響生計，不少人淪為失業和失所的「雙失」露宿者。

疫情肆虐，本港不少行業受到重創，頓成失業和失所的「雙失」露宿者激增。多個露宿者聚集點人數上升，有清潔女工坦言最近被解僱後，被迫退租「瞓街」；有中港貨車司機因收入大減，回港隔離當暫時居所。社工指多個行業受影響，預計露宿者人數未來數月飆升，議員亦指政府支援不足，促檢視現行抗疫支援政策，盡快推出第二輪補漏措施。

泰裔港人女子Anna兩個月前開始於跑馬地一段行人隧道露宿，她原當全職清潔工人於酒店清理房間，但兩個月前被裁員，一直租住的劏房更在「疫市」加租，竟由每月5000港元加至6000港元，「唔係無晒辦法都唔會嚟呢度瞓。」

Anna現時偶爾打散工，每月收入暴跌至不足3000港元，僅夠日常開支。她坦言，剛來時該行人隧道露宿者只有不足10人，近日已上升至逾15人，大部分前線基層工人。她又指隧道內治安亦愈來愈差，上月有露宿者手機被盜。

不少露宿者聚集點人數明顯增加，通州街公園有近30名露宿者，有社工透露港島區24小時快餐店的「麥難民」近期亦有增加。

港人李先生（化名）是中港貨車司機，與內地妻兒同居於深圳，惟數月前開始收入大減至付不起深圳單位的租金，妻兒被迫到朋友家暫住，自己則選擇回港接受隔離，但「隔離之後都唔知有無地方住」。

協助李的社區組織協會社區組織幹事吳衛東表示，疫情打擊中港兩地經濟，不少人手停口停，收入驟減致生活大受影響，「甚至搞到要露宿嘅人好多，而且肯定會愈來愈多。」

議員柯創盛指，防疫抗疫基金忽視大批基層員工，全民派錢1萬港元又至少要等到7月，「好明顯一班高官感受唔到基層市民嗰種水深火熱。」柯促請政府盡快展開第二階段嘅防疫支援工作，與基層市民一同抗疫。

近年露宿者數字年年上升，社署回覆指，過去3年經露宿者綜合服務隊及其他服務單位曾接觸的登記露宿者分別為924人、1127人及1297人。

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