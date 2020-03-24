網民熱話：隔離14日座駕通街泊？　車頭留字「筆下留情」

強制隔離14日，車到人唔到，難道就能避過抄牌厄運？有網民昨日（23日）在Facebook群組貼文，指有車主在其座駕車頭寫上字條，指因居家隔離14日，故望警察對其街上違泊的座駕網開一面「筆下留情」，惟最後仍難逃食「牛肉乾」宿命，有人就建議事主自認確診者，才可避過一劫。

從貼文者Keung Jai上載的圖片可見，一輛停在街頭的私家車擋風玻璃位置放上字條，寫上「居家14日，請警察筆下留情，謝謝」。不過執法人員似乎未受字條影響，事關水撥位置已放上一張「牛肉乾」。貼文者留言，「邊有咁好死唔抄你」。他亦突破盲點，眼利地發現「牛肉乾」並非警察發出，而是交通督導員。

網民看過事件，認為車主有停車場唔泊，唔抵可憐，「明知要隔離14日都唔入車場，唔抄你抄邊個」，「見到你14日都唔郁車，抄多幾張啦」。亦有人提議字條內容應作修改，「如果寫『我係確診者，水撥有我的口水』咁應該ok。」

網民有話說：

Alan Tong：On X，唔可以泊停車場？

Nick Liu：你嘔啲嘢喺行車證附近，加張紙咁先有效

Ning Chung：第一眼以為毫不留情

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