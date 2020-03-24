轟禁賣酒阻聚會不合理　業界料一半酒吧結業不滿無補貼

防疫慢「十幾拍」的政府擬推「禁酒令」，建議修例暫時禁止8600間持有酒牌的食肆、酒吧及會所停止售賣及供應酒類飲品，阻止市民聚會。香港酒吧業協會副主席錢雋永今早(24日)在電台節目批評，禁止持酒牌的食肆和酒吧等出售或供應酒類飲品的做法毫不合理或公平，是向酒吧業界「開刀」，形容業界聽到當局公布時「嚇了一跳」，感到譁然、離譜及反感，亦認為欠缺諮詢是不尊重業界。

錢指出，酒水是酒吧主要收入來源，估計新措施一旦推行，至少一半酒吧會結業，認為補貼業界是基本，不滿政府無提出任何補貼方案，強調政府應該帶領不同業界防疫抗疫，而非由業界主動行前一步。他又舉例指，酒樓可容納幾百人，屬於高危地方，但就未有相關防疫措施，質疑為何政府未有限制食肆等營業。

餐飲業組織「稻苗學會」主席黃傑龍認為飲酒與疫情無直接關係，超級市場仍能賣酒，不明白禁止賣酒如何幫助疫情，形容有關措施似「散彈槍」，未能正中紅心。他又質疑政府未有全盤計劃，又沒提及禁止賣酒時限，禁14天與禁半年甚至9個月的分別及影響會不同。

他又認為，倒不如整個飲食業界一同辛苦暫停14天，之後回復正常生活，否則問題拖下去，業界又要繼續交租支薪 ，與政府措施互相矛盾。至於賠償問題，他表示，業界當然希望政府有合理幫助，例如參考英國代支薪金，或讓業主免部分租金。