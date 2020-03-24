感染首周現大量病毒　專家促擴深喉唾液檢測尋隱形患者

香港新冠肺炎疫情加劇，港府現時會向部分入境人士收集深喉唾液樣本，有專家建議擴大檢測。香港大學講座教授袁國勇等專家在內的港大及瑪麗醫院專家團隊，在醫學期刊《刺針》發表研究文章，其研究發現，確診新冠肺炎病人在感染首個星期，體內已有大量病毒，惟不少人感染初期徵狀輕微，甚至無病徵。專家團隊建議擴大深喉唾液檢測，盡快找出隱形患者。

專家團隊在今年1月22日至2月12日，跟進23名37至75歲確診新冠肺炎的病人，發現他們感染的首個星期，體內已有大量病毒，但在感染初期，不少人徵狀輕微甚至無病徵。

研究又發現，三分之一確診病人病毒留在體內長達20多天。現時可以抽取不同樣本檢測病毒，包括抽痰、驗尿及糞便等，研究比較不同的檢測結果後發現，病毒抗體在感染後7至10日才出現，因此在病發初期抽血驗抗體的方法可能出現「假陰性」。而唾液含有大量病毒，團隊認為深喉唾液檢測效果較佳，建議可以在社區廣泛推行測試。

團隊亦發現，年長患者體內的病毒量較其他患者高10倍，因應病毒的特性，團隊建議治療病人時，適宜處方多種抗病毒藥物。

港大微生物學系臨床副教授杜啟泓指，即使病徵如少許喉嚨痛或少許感冒般輕微，市民亦不應掉以輕心，因新冠肺炎在社區爆發得厲害的原因是一開始病人仍未入院，病毒數量就已經很高。

杜又指，如用鼻咽檢查，病人會感到不舒服，甚至有時候會流鼻血，而傳統取喉嚨標本作化驗，必須護士或醫生近距離接觸病人。再者取相關標本時，會導致病人咳嗽、打噴嚏等，此舉會增加病人傳染病毒給醫生或護士的風險。