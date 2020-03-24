2月僅19萬旅客　旅發局料疫後難有報復式反彈

新冠肺炎疫情一發不可收拾，香港及多國相繼封關防疫，重創本地旅遊業。旅遊發展局總幹事程鼎一今早(24日)在電台節目表示，去年上半年入境旅客每日平均有20萬人次，下半年跌50%，到聖誕節期間有回升趨勢，但隨着疫情出現，情況愈來愈差，上月只有約19萬人次旅客入境，相等於旺季時一日的遊客量，預計本月會更少。

他透露，上周訪港旅客每日約1000人次，但由明日(25日)凌晨零時起，所有非香港居民從海外國家和地區坐飛機抵港將不准入境，預期訪港旅客數字基本上會變成零。

程續指，希望部分大型活動包括「香港國際七人欖球賽」、「香港美酒佳餚巡禮」、音樂節、單車節等可以如期在10月舉行，但仍然要視乎疫情及航空交通情況，旅發局計劃動用4億港元支援業界，包括旅行社、酒店業及會展業等，但不會以現金資助，而是會加強旅遊推廣，目前正與業界商討細節。

對於會否如2003年沙士時，疫情完結旅遊就會有「報復式」反彈，程預料機會不大，因為當年沙士的爆發只局限一兩個地方，但現時就算香港疫情受控，其他地方的疫情可能仍未完結。他認為現時最重要是「忍」，到疫情減退後，旅發局會推出活動，鼓勵本地消費。