社區零感染暫不叫停餐廳賭場運作　料失業率將上升

澳門為防新冠肺炎疫情擴散，曾於2月初勒令賭場、戲院、卡拉OK等娛樂場所停業逾半個月，雖然在連續40天零病例後再現確診個案，但澳門特首賀一誠今(24日)稱現階段都是輸入個案，社區感染是零，政府從源頭做到防疫，找到源頭，較容易解決，故暫時不會叫停餐廳和賭場運作。

對於大量旅居海外的居民及學生返回澳門，均須實行14天的隔離觀察，令到隔離措施緊絀。賀一誠坦言，「搵酒店真係搵到搵冇可搵」，又指對大型綜合體酒店失望，即使付酒店費用都沒有人願意提供酒店作隔離之用，呼籲博彩企業思考及負起社會責任，直言：「甚麼叫社會責任，並非在報紙宣傳就是社會責任，捐少少嘢就是社會責任。當社會發生問題，大家是如何共同應對，共同承擔，共同負起責任，才叫社會責任。」

賀表示，澳門防疫工作從各階段走過來，都是經過評估，請教頂級專家意見，防疫工作從1月1日起的登機測量體溫，再到有關內地外僱的防疫等措施，澳門都沒有出現社區感染，而政府接載從湖北回來的澳門人有周密安排，完全沒有任何人員感染，50多名澳門人亦平安回家。

賀續指受疫情影響，相信澳門失業率會有所上升，勞工事務局將會盡力為市民提供協助，但他同時寄語市民，要做好心態上的平衡調整共渡時艱。此外，就有返回澳門學生家長認為政府的醫學觀察措施違法，他表示澳門是法治社會，有關人士可循法律途徑申訴。

另外，澳門政府今透露，至今有3人因沒有遵守家居隔離，已移交檢察院處理，並強調當局會加強檢控和稽查。而上周二(17日)前從外國回澳的澳門居民仍可家居隔離，合共有600多人，至今已經過1個星期，情況穩定。