房委會加快售租置貨尾單位　或考慮擴至予白表　

房委會計劃加快出售「租者置其屋計劃」未售貨尾單位，運輸及房屋局向立法會房屋事務委員會呈交文件指，房委會資助房屋小組委員會普遍認同將租置計劃回收單位售予綠表人士，同時亦可考慮將目標買家擴展至其他類別，如白表人士或尚未獲得綠表資格的公屋申請者，如有需要，可給予這類別人士較低優次，以加快出售這些單位。

房委會現時每年平均回收約1200個租置單位，部分現租戶或因不同原因根本無意或財政上不容許置業。房委會認同需要制定特別調遷計劃，將現有租戶調遷至其他非租置屋邨，從而騰出其租置單位以供出售，可考慮的誘因包括為調遷的租戶提供限時免租期、容許他們選擇遷往的其他公共屋邨，包括新落成公共屋邨，以及提供額外搬遷津貼。

至於銷售時間，現時居屋和綠置居每年分別銷售一次，當局認為其中一個方案是將租置計劃回收單位於每年銷售居屋及/或綠置居時一併出售，認為可利用既有的抽籤安排訂定優次。如容許在居屋和綠置居銷售時都一併出售這些單位，每年則會有兩次銷售，除有助滿足合資格申請人的置業訴求外，亦可縮短回收單位空置的時間。當局計劃在今年第二或三季向房委會提交銷售安排建議作考慮，以便於今年底或明年初向新類別買家推售這些單位。