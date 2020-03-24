18萬返港人士或隱形播毒　何栢良：社交戒嚴獨自用餐

政府規定所有從海外返港的人士均須強制隔離檢疫14日。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(24日)在電台節目表示，截至昨日(23日)，本月共有18萬香港人從海外回港，許多來自高危地區，他們好可能已是隱形傳播者，警告這些人務必要自我「社交戒嚴」，應獨自用餐，不要參加任何飯局或聚會，甚至在家中都要戴口罩，否則容易將病毒傳給家人，成為社區的隱形「播毒者」。

他續指，新冠病毒是隱形病毒，許多人即使感染後也沒有病徵，強調目前是關鍵時刻，建議每間公司機構指派一個人做感染控制糾察，嚴格執行源頭控制。他解釋，患者可能經已發病但毫無病徵，病毒可以在體內存在數星期，因此14日甚至21日潛伏期依然不安全。他建議，公司機構尤其是傳媒等高風險行業，應指派一個人做感染控制糾察，監察同事有否戴口罩、用膳是否獨自進行，以及進入公司前要量體溫等，以免造成交叉感染，又或可以參考醫院設立「Dirty team」。

何又指，不要以為病毒只透過飛沫傳播，如果環境表面受污染，其他人觸碰後都有機會感染，病毒亦不會在一兩小時後自動消失，以目前香港天氣潮濕且忽冷忽熱，若不經消毒，病毒可在環境中存在數日。