科大智能發燒系統可偵測100人　研進一步監察面青口唇白

新冠肺炎肆虐，愈來愈多輸入性確診個案，香港科技大學科研人員研發嶄新的「智能發燒偵測系統(SFSS)」，助邊境檢疫人員識別發燒旅客，系統現時更應用在邊境口岸及政府大樓等，以識別發燒者。

「智能發燒偵測系統」是將熱能圖像和彩色影響融合在同一屏幕，一旦有發燒徵狀的不適人士經過就會被標記於紅框內，系統會發出提示聲響，以協助檢疫人員作識別。

研究團隊負責人蘇孝宇指系統以電腦運算，對比傳統檢測系統依靠肉眼判斷圖像色差，檢測結果更為準確，而整個研發成本約數百萬港元。他續指此為獨創系統，最特別的技術在於「視覺還原」，即使檢測人士佩帶口罩並遭物件遮擋部分身體，仍能準確檢測，並留意到目前市場上主要的系統仍未應用此技術。

他又稱系統屬高規格標準，對比一般坊間的監測系統，新系統可檢測最多10米的距離，並同時偵查50至100人，範圍及距離更優勝。而系統屬軟件性裝置，非常彈性，能夠應用於大部分鏡頭內。他補充，研究由政府資助，並於1月初為主要邊境口岸包括香港機場及其他6個主要出入境管制站建立16套系統，第二代系統將以能偵測市民進一步健康狀況，例如面青口唇白等狀況為目標。