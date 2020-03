新冠肺炎疫情蔓延全球,為了呼籲市民減少社交,留在家中抗疫。國際上不少醫護人員發起「I Stay at Work for You. You Stay Home for Us.」活動,香港中文大學醫學院有8位名醫教授亦加入響應行動,當中包括沈祖堯、許樹昌及莫樹錦等。

中大醫學院昨日(23日)在社交平台發布照片,8名教授高舉「I Stay at Work for You. You Stay Home for Us.」,即是「為了你,我堅守崗位;為了我們,請你堅守在家」的紙張,呼籲市民留在家中,保持社交距離,和醫護齊心抗疫。

響應是次行動的中大醫學院醫生,包括中大莫慶堯醫學講座教授沈祖堯、內科及藥物治療學系系主任許樹昌、腫瘤學系系主任莫樹錦、賽馬會公共衞生及基層醫療學院院長黃仰山、內科及藥物治療學系教授莫仲棠及黃秀娟、腫瘤學系龍浩鋒醫生及陳林醫生。