等搭包機遙遙無期　港人自駕18個小時從湖北返港

政府將於周三及周四(25日及26日)派出第二輪、合共4班包機接滯留湖北港人回港。自上周湖北部分城市陸續解封後，有滯留港人成功自行駕車返港。滯留湖北宜昌市2個月的港人梁先生，上周三(18日)駕駛18個小時的車程，從宜昌經深圳灣口岸抵港，現正在駿洋邨檢疫中心隔離。

梁形容滯留在湖北的日子相當痛苦，由最初「食唔慣」以至後來「無得食」，曾多次向港府查詢第二輪包機名單，但未能確認是否「榜上有名」，最終決定自行離開，「政府剩係識得叫你等消息，有機會走梗係自己走咗先」。

梁先生一家三口在1月22日到宜昌探親，翌日便宣布「封城」，他本身患有有糖尿及高血壓，不但面對缺藥問題，過去2個月在嚴格封城狀態下，「基本上出街買嘢都無可能，只能靠分配物資」。他表示，上周三得知宜昌市內人士如果獲有健康證、通行證及家人擔保，便可以從陸路駕車返港，「好多人有車嘅都走，有啲拼車、有啲組織大巴」，而他則駕駛私家車由宜昌到深圳，全程長達18個小時，將太太及子女留深圳安頓後，再自行返港。

他成功在上周四(19日)返港，並入住駿洋邨檢疫中心隔離，他指出中心人手不足，隔離人士抵埗仍需在旅遊車上「密封式」等候1至2小時，情況極不理想，有機會交差感染。他已在駿洋邨入住5天，最新接獲通知或需轉至家居隔離，以騰出單位予其他人士隔離。他批評港府一直未有盡早通知滯留港人歸期，「只係不斷拖延，我哋就日日都期待住，到我返咗嚟佢(政府)先問我係咪需要返港」。

另一名梁先生1月下旬與家人到黃崗市回鄉過節，日前亦自行駕車返港，本身在內地從商的他指今次趁工人復工，才可透過包車安排離開，但返港過程中，港府一直未有提供協助，「由1月31日打去問都無人答到，幾時返到嚟」。本身患有冠心病的梁先生指自己「仲頂到」，但兒子趕及回港應付考試，「都唔明點解政府講到咁困難」。