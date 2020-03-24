網民熱話：加速衝入迴旋處？　7人車捱Van撞

涉及迴旋處意外不時發生，不過似乎未能令駕駛者提高警覺。昨日(23日)有車Cam就在昂船路拍到一架載着一家四口的七人車，在讓線前未有停車便衝入迴旋處，結果被駛至客貨車撞尾。不過網民直指意外是咎由自取，但就累及客貨車司機。

現場是昂船路迴旋處，事發於昨日下午近6時，目擊事件的網民利民民將車Cam片上載於Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」。片段可見，該架黑色七人車在進入迴旋處前一度踩煞車掣減慢車速，司機似是非常小心，惟駛近迴旋處，卻突然加速駛入，結果被外圈駛至的客貨車撞及車尾，衝力下更將七人車推前10多米始停下。意外後，七人車車門打開，一名男子抱着一名小童走出。目擊網民更留言稱，當時車內除女司機外，還有男乘客及兩名幼童，更祝願車內所有人都平安。

網民看過片段後，都狠批七人車司機駕駛態度，「抵死，望都唔望衝出去，不過搞到貨Van冇車用真陰功」，亦有人不明為何司機在入迴旋處前減速，但在讓線反而加速，「已經拖住brake好耐，出咗讓線位見到架貨Van先放brake。」不少網民認為最無辜是車內兩名小朋友，「嚇死兩個細路」，質疑司機有家人在車「都揸得咁狠」。

警方發言人指，事件中一名42歲女子受傷，案件列交通意外有人受傷處理。

網民有話說

Aaron To：不禁叫好！

云龍：佛系迴旋處揸車法

Lydia Yau：錢多唔怕賠

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：