軌枕不匹配列車出軌屬罕見　專家批港鐵管理層卸責

港鐵東鐵線紅磡站附近去年9月中發生列車出軌嚴重事故，導致8名乘客受傷，港鐵早前公布調查報告，指因事發前1個月更換了2條合成軌枕，與原本的木製軌枕不配合，導致新軌枕支撐組件受損，最終出軌。有專家指列車因軌枕不匹配而出軌的事故十分罕見，或是第一次，又稱外國更換軌枕時，通常更換300至500米的路段，與港鐵只更換2條有問題軌枕不同，批評港鐵管理層對前線情況把握不足，認為管理層應多到前線視察，而非把責任歸咎於前線認知不足。

香港鐵路運輸專業人員協會專家組專家張子惇指出，港鐵選擇用合成軌枕並非錯誤，又稱雖然現時並無文獻指該種情況下應更換多少條軌枕，但亦應經過全面檢視後才去更換，例如是否應一同更換附近路段但無事的路軌。他又以外國為例，稱通常都會一次過更換幾百米路段，而港鐵東鐵線班次屬全世界最頻繁，每日約幾百班列車駛過，更容易損耗。

協會副主席張年生同樣質疑只換2條軌枕是否足夠，指港鐵報告把事故歸咎於前線認知不足，但管理層完全不清楚前線情況，亦不了解前線難處，反映到管理出現問題，要求管理層多到前線視察。他認為政府應引入競爭，香港鐵路發展才會有進步。而協會主席李源活則認為港鐵應吸收今次經驗，又稱港鐵需要有足夠資源及人力去配合維修工作，以及相關機制去避免意外發生。

鐵路事宜小組委員會主席陸頌雄表示，接獲工會反映，稱前線員工已積累大量維修項目，雖然港鐵聲稱無削減維修資源，惟隨着鐵路系統老化，實際上維修需求增加，故港鐵無加資源則變相是削減資源，形容港鐵說法只是掩耳盜鈴。陸認為港鐵應增加招聘及培訓年輕的工程人員，並加大維修資源。香港鐵路運輸專業人員協會亦要求港鐵活用新科技應用，並引入實時監測科技，配合前線人員的經驗，減少意外發生。