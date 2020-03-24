新冠肺炎疫情下訂單減少　東莞港資玩具廠欠薪倒閉

新冠肺炎疫情蔓延全球，內地出口企業面臨巨大挑戰，廣東東莞市近日更傳出有大批工廠歇業甚至倒閉。其中，港資企業東莞泛達玩具有限公司（下稱泛達玩具）的工廠宣布結業，企業法人欠薪失聯；另網傳佳禾電聲公司亦因訂單減少，位於東莞石排鎮的工廠工人被降薪或辭退；富士康內地工廠上周三（18日）起亦停止招聘正式工和派遣工。

根據東莞茶山鎮人社分局周一（23日）通報，成立於1992年、主要經營玩具、製衣的港資企業「泛達玩具」受國內外疫情影響，導致外貿訂單取消使公司業務量驟減，資金鏈斷裂，無法維持正常經營、宣布結業，企業法人目前失聯，其位於茶山鎮增埗村麒麟城工業區的廠房存在拖欠員工工資的情況。經專項工作小組與企業員工代表溝通協商，將按照市相關政策，將由廠房出租方先行墊付工資。東網記者致電廠房電話，但無人接聽。

另據境外傳媒報道，知名品牌Cosonic耳機製造商、港資企業東莞佳禾電聲科技有限公司，同樣因訂單受到影響，其位於石排鎮的工廠近4000名工人全部降薪或被辭退。從網上流傳的影片可見，遭辭退的工人在工廠門口排隊，等待着辦理手續。

另外，位於東莞長安的東莞精度錶業有限公司周一（21日）發布公告，指因新冠肺炎疫情肆虐全球，公司最重要客戶、美國品牌寶利（Fossil）全面停止下單，導致經營出現重大危機，故決定即日起接受全體員工辭職，並安排全廠放假，時間暫定3個月；知情人士透露，受影響近300人。

此外，多間陸資或外資企業亦相繼傳出縮減或停止用工。其中富士康傳出從上周三起內地各廠區暫時停止招工；惟鴻海集團強調，停止招工主要是因月中季節性正常產能、人力需求，已提前達成目標。

內地傳媒引述廣東進出口商會負責外貿服務業務人士表示，近期已接到很多會員企業反映外貿訂單被取消、資金鏈緊張等情況，當中多以中小微企業為主，一部分是剛剛復工趕着生產出來的訂單。目前，他們正在舉辦一些線上對接會，協助企業解決與海外客戶的訂單問題。