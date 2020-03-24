數碼港首辦虛擬招聘博覽　提供逾700個職位空缺

因應新冠肺炎疫情，數碼港今年的招聘博覽亦「轉陣」至網上進行，在下月3至4日首次以虛擬形式舉行招聘博覽，將有逾120間大型企業及初創公司共提供逾700個職位空缺。有關平台可讓求職者上載資歷，亦可與僱主即時對話，及了解公司背景等資料。

數碼港公眾使命總監陳思源表示，疫情對不少行業造成打擊，但亦促成了不少公司進行數碼轉型，例如員工在家工作時，使用雲端科技及視像會議，零售商亦發展網上銷售渠道。

他表示，是次招聘博覽有逾120間大型及初創企業參與，而行業分類方面，約有40%是金融科技；35%是與智慧生活相關；部分則是數碼娛樂。而職位類別當中有一半為技術職位；亦有30%為業務發展、市場營銷及設計等，故適合不同背景人士，同時亦包括兼職及實習職位。

數碼港電競及青年組高級經理梁德明介紹指，求職者可透過有關網頁登記資料，上載資歷讓僱主參考，亦可在介面瀏覽不同公司的職位要求及公司資料，同時亦有聊天室，可讓求職者及公司即時對話。除此之外，每10分鐘亦有一場招聘講座讓求職者參與。