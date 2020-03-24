多區有人違檢疫令外出　警方截獲至少3男子

本港新冠肺炎確診個案不斷上升，現時從外地抵港人士均需接受14日檢疫隔離，但連日來有不少人違反檢疫令通街走，引起大眾恐慌。今日(24日)多區有市民報案，指有接受檢疫人士懷疑違反檢疫令。

早上10時許，警方接報指中環半山舊山頂道帝景園對開，有一名戴手帶男子疑逃避疫監外出。警方到場截獲一名戴帽中年男子，其右手腕戴上監察手帶，警員遂向其了解情況。

下午2時許，一名男子在粉嶺聯和墟海聯廣場對開乘搭巴士，他疑行動不便慢慢登車時，車長察覺其手上戴有監察手帶，於是拒絕他上車，有乘客見狀報警。巡警接報到場，將他帶到附近球場調查，並聯絡衞生署跟進。據悉，該男子因外遊需要隔離，且隔離了一段時間，他聲稱肚餓，因此外出吃飯。至下午4時許，警員替男子檢測體溫，證實沒有發燒後，3名警員與男子同樣穿上全套白色防護衣，乘搭警車離去。

另外，下午1時許，有市民報案指在灣仔駱克道近軍器廠街，發現一名戴手帶外籍男子，警員到場截獲該名洋漢了解情況。