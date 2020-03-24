曾國衞展開湖北第二輪救人行動　明日後日共安排4包機接港人

入境處處長曾國衞明日(25日)及後日(26日)將再度率領團隊，安排4班包機到湖北接載港人回港。曾國衞與政制及內地事務局局長聶德權明早8時半在香港機場會見傳媒，講述今次救人行動，之後隨即出發。

政府發言人今日(24日)表示，政府明日會安排第二批專機，接載滯留在湖北省的香港居民返港，聶德權及曾國衞會聯同政府各相關政策局和部門的人員，將前往武漢安排接載港人。

據悉，港府明日安排的兩班包機，首班會於下午約4時在武漢機場起飛回港，第二班則於晚上約7時起飛回港，後日的安排大致相若，預計兩日接載的港人，將比首輪的469人為多，今次亦是曾國衞第三度帶隊赴疫區救港人。

曾國衞早前透露，由於今次接載的港人位處湖北其他省市，車程距離較遠，且人數較多，相信行動的難度會升級，處方會增加後援人手加強聯絡事務，入境處將派出20多人前往，亦會動員數百名前線及後勤人員支援。曾國衞並指，今次第二輪湖北救人行動，主要包括4個城市，有些較遙遠，需要6、7個小時車程。

上月17日，曾國衞曾帶隊到東京7日，拯救滯留鑽石公主號郵輪上的300多名港人，至本月4及5日，曾國衞再踏征途，一連兩日前往武漢救港人，並一力要求要在武漢要點對點將港人送到機場，大獲好評，他的格言是：「救人無小事，我當仁不讓！」