港增30宗確診1人曾去澳門　再有國泰空服員中招

新冠肺炎持續肆虐，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午(24日)表示，今日新增30宗確診個案，年齡介乎15歲至66歲，累計387人染疫。新增個案中有19宗曾外遊，其中1人曾去澳門，會檢視是本地感染或是在澳門感染，另有1人為國泰空中服務員，1人是導遊，2人為學生。

張補充指，去過澳門的確診者於3月8日至11日在當地逗留，去過幾間賭場，亦搭過旅遊車及吊車，之後於3月15日發燒，仍了解感染源頭，不排除是在香港感染。而第366宗個案則為東瀛遊導遊，曾於本月7日至21日帶團到土耳其及西班牙等國，該團有20人，正追蹤密切接觸者。

至於無外遊的病例中，張指愉景灣婚宴再增1名確診者；另有6宗個案與中環蘭桂坊樂手有關，其中4名菲籍人士來自同一樂隊，1人是酒吧服務員，樂隊曾到過數間酒吧表演，包括Centre Stage、Insomnia、Dusk Till Dawn；一名49歲男子確診，曾與早前4名確診者一同到過黃竹坑STUDIO 9參與百人派對；長沙灣昌隆工業大廈亦新增一名確診者。另有確診者為家庭群組受感染，而第377宗個案則為一名傳媒工作者。

張續指，衞生署確診醫生的密切接觸者，即另一名醫生初步病毒檢測呈陰性，並解釋該醫生的工作不是特別高危，只是向沒有病徵人士發出檢疫令，不需要穿着全套嚴謹防護裝備，但衞生署仍會向員工提供面罩，感染控制同事亦會作出應變加強。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞指，過去24小時呈報248宗懷疑個案，448位病人留院，1名康復出院，為第93號病人，合計共102位病人康復出院，尚有251位病人留院，當中4人危殆，分別為第119 、192、312及338個案，其中338個案昨日氣促，需插喉及使用呼吸機，而第159個案嚴重，其餘246名病人穩定，另有1位醫護人員因家人確診而需要隔離。

何指負壓病房目前有971張，負壓病床及病房使用量分別為51%及71%。她表示希望市民配合醫護人員努力，醫護負載能力有限，再次呼籲市民合作，如非必要不要外出，亦不要到人多地方及減少逗留時間。

另外，她稱醫管局醫院餐廳有特別措施，對病人及訪客只提供外賣，以減低傳播病毒機會及對醫院運作影響。她呼籲病人不要拿外賣在餐廳範圍內進食，減低交叉感染機率。