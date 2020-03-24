航空業工會批支援不足　促政府要求受資助公司不裁員

新冠肺炎疫情持續，香港近日錄得多宗外地輸入的確診個案，政府昨(23日)宣布明日(25日)凌晨開始，拒絕所有非香港居民由海外國家乘搭飛機入境香港。有航空工會今午(24日)舉行記者會，認為有關措施會令已受疫情重創的航空業雪上加霜，批評政府為業界前線從業員提供支援不足，促請政府及機場管理局要求接受資助的公司，承諾不裁員和增加培訓津貼至2000港元等。

香港民用航空事業職工總會主席張樞宏形容機場員工已陷於水深火熱、冰河時期之中，認為政府昨日聯同機管局推出的10億港元紓緩措施，當中預留5000萬港元作培訓津貼，用以支援放無薪假期的機場員工是杯水車薪。他解釋指，由於很多工友工作量大減，不少人正放無薪假，以機艙清潔為例，有清潔工本來上班6天後放假2天，現被要求上班5天後放假3天，但假期並沒有薪金，變相薪金再被扣減，故希望政府推出更多措施，以支援員工。

工會秘書長葉偉明指出，現時有7萬多人在機場工作，當中有5至6萬多人受疫情影響，他認為政府和機管局應要求接受資助的公司承諾不會裁員，又稱機管局現時提供的1000港元培訓津貼金額不足，建議應根據課程內容、課堂的長短，加碼至每人2000港元以上。葉又建議政府可向機場員工提供現金津貼或派發消費券，供員工在機場內使用，同時刺激機場商戶經濟。

議員陸頌雄則對政府的封關措施表示理解，又指將會再度約見運輸及房屋局局長陳帆，表達業界訴求，並呼籲有關公司不要輕易裁員和逃避法律責任。