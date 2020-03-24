新冠肺炎疫情下停課致家長壓力大　逾七成現負面情緒

新冠肺炎持續肆虐，全港中小學停課多時。有機構近日透過網上問卷形式，訪問了221名家長，其中59.4%表示因疫情令他們經常或間中引發壓力；73.2%家長指當無法處理壓力時會出現負面情緒，如焦慮、無奈及緊張等。而家長壓力來源主要為購買防疫用品(19.5%)；16.7%是與疫情相關公共衞生事項；以及15.7%為處理因子女停學而引伸的事項。

香港青年協會於2月17日至3月1日進行了「新冠狀病毒肺炎疫情與家長壓力」調查，結果發現28.6%家長認同，物品支援可幫助改善疫情引起的壓力。當中有受訪全職媽媽表示，家中外傭放假後因疫情未能回港，丈夫需要長駐內地，自己的工作性質不設在家工作，又找不到親友協助，故家中3歲兒子突然無人照顧，令她感到十分擔心、無助及承受極大心理壓力。她惟有向僱主提出，與兒子一同上班的安排及放取無薪假，以解燃眉之急。

青協「家長全動網」單位主任凌婉君表示，由於新冠肺炎疫情問題，大部分家長要兼顧子女健康、安全和自身工作，導致他們身心俱疲，雖有大量的相處機會，但亦容易產生摩擦。她指出，由前線社工觀察所得，不少家長個案均擔心家庭防疫用品不足而觸發負面情緒，建議先實際預計每星期使用數量，如發現不足，可主動尋找社區及朋友協助，切勿介意他人眼光，健康最為重要。

青協臨床心理學家馬瀚祺表示，疫情令社會瀰漫着緊張的氛圍，家長因而容易感到不安、焦慮、無奈及緊張，這些情緒通常伴隨不同的身體反應，如頭痛、食欲不振、手震等，家長要多加留意這些反應，若過度出現緊張情緒時，要適時尋求專業人士協助，並建議家長盡量每天抽出一段短時間，做有益身心或自己感興趣的事情，暫時放下日常事務以放鬆心情。