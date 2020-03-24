旅服務行業去年第4季收益大跌　政府料短期有更大壓力

反修例風波重挫香港消費及旅遊等行業，加上新冠肺炎疫情夾擊，生意收益進一步下跌。政府統計處今(24日)發表業務收益指數的臨時數字，顯示大部分主要服務行業的業務收益，於去年第4季均錄得不同程度跌幅，當中以旅遊、會議及展覽服務界別，以及住宿服務業跌幅最大，分別按年跌49.9%及41.1%。政府發言人表示，新冠肺炎疫情令旅遊業近乎停頓，亦嚴重干擾多項經濟活動，相信各服務行業在短期內將面對更大壓力。

統計處資料顯示，住宿服務業、零售業及膳食服務業，去年第4季的業務收益均錄得雙位數跌幅，分別按年跌41.1%、22.4%及14.4%；而銀行除外的金融業業務收益則錄得9.9%升幅；其後為地產業微升4.8%。另按服務界別分析，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益亦同期按年大跌49.9%。

政府發言人表示，受到涉及暴力的本地社會事件重創，與消費及旅遊相關行業的業務收益大幅下滑，而旅遊、會議及展覽服務界別的下滑幅度更是2003年沙士爆發以來最大，又指新冠肺炎疫情大流行近期已令旅遊業近乎停頓，對多項經濟活動構成嚴重干擾並削弱經濟氣氛，相信各服務行業在短期內將會面對更大壓力，而其確實影響將視乎疫情大流行的持續時間及嚴重程度。