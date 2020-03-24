警破專劫獨留酒店女遊客團夥　3男落網包括主腦

警方於去年10月至今年2月，接獲3宗分別發生在油麻地、尖沙咀及灣仔酒店房間的行劫案及企圖行劫案，其中2月在灣仔發生的行劫案中，疑犯更曾使用疑似手槍物體。3宗案件合共損失值約11萬港元的現金。

灣仔警區重案組接手調查案件，發現3案受害人俱為單獨留在酒店房的女遊客，而且賊人特徵及犯案手法相似，相信屬同一批犯罪團夥所為，經深入調查後，昨日(23日)分別在屯門及天水圍，以涉嫌行劫拘捕3名涉案本地男子，他們分別姓戴(27歲)、姓鄧(25歲)及姓顏(30歲)，部分人有案底及有黑幫背景，相信其中一人為主腦。他們正被扣留調查，稍後不排除被落案控告。

據悉，其中一宗案件發生於油麻地彌敦道378號一酒店，去年10月17日傍晚6時許，一名內地女遊客獨自在上址房間休息時，忽然聽到敲門聲，遂開門查看。詎料2名男子隨即闖入，不由分說向她施襲，再威逼她交出身上財物，得手後逃去。同月25日晚，一名租住尖沙咀一間酒店的內地女遊客，亦被同樣手法誘騙開門，繼而遭2名男子拳打腳踢。2男之後搜掠酒店房，惟未發現財物，最終空手而逃。

最後一宗發生在今年2月22日，灣仔軒尼詩道353號一間酒店，一名21歲俄羅斯女遊客，聽聞有人按動門鐘，不虞有詐打開房門。2名賊人趁機闖入，並手持懷疑手槍及利刀要挾，掠走一批外幣及港元逃走。

警方呼籲，在酒店住宿旅客尤其是單獨者，應該提高警覺，勿隨便開門予陌生人，以免讓歹徒有機可乘。