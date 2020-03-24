政Whats噏：假消息滿天飛　陳恒鑌急拍片澄清

過去幾個月有唔少假消息喺網絡上流傳，令唔少人收到訊息時都會信以為真，甚至喺上個月觸發市民四出搶購廁紙嘅鬧劇。話說尋日(23日)亦有一段消息被瘋傳，指政府會喺當日全面封關，並禁止所有人進出香港，仲講到食肆將只准外賣、不准堂食等。相關訊息被指係由議員陳恒鑌發出，搞到佢要急急腳拍片澄清添！

政府尋日下晝3點半召開記者會，公布一系列加強防疫嘅措施，例如宣布禁止非港人入境，以及立法禁止食肆同酒吧賣酒。之但係同日早上，政府會開記者會呢個消息，已經喺通訊軟件WhatsApp上廣傳，但內容就截然不同，除咗講到要禁止所有人出入境外，仲話要禁止食肆做堂食生意，所有鋪頭亦只准營業至晚上8點，而所有公共交通工具亦會喺晚上9點後全部暫停服務，仲話會要求所有僱主最少要安排一半員工喺屋企工作咁話喎。

政府今日(24日)澄清相關內容全屬虛構，並讉責有人故意散播假消息。另外，相關訊息係以陳恒鑌嘅名義發出，搞到佢亦要急急腳拍片，澄清自己並無發放過呢段訊息。佢又批評相關內容不盡不實，企圖製造社會混亂，對此予以強烈譴責，並提到自己已就此事報警。