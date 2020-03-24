懲教署引入UV及量體溫機械人　減低囚犯中招

隨着本地首宗違反檢疫令被控人士昨日(23日)還押監房看管，加上外國有囚犯在監獄確診新冠肺炎，本港懲教署高度戒備，採取多項措施減低監獄內感染風險，自今年1月中開始先後引入高科技防疫，訂購1部UV機械人，利用UV定期為高危地方如醫院及收押室殺菌。此外，懲教署又訂講多部空氣消毒機、消毒噴霧機及高溫蒸氣機，務求在院所不同地方進行消毒。在囚人士方面，在機電工程署協助下，懲教署引人多部量度體溫機械人，為院所內不同地方的在囚人士快速量度體溫，嚴防新冠肺炎在獄中爆發。

據悉，懲教署為應付不同傳染病如流感，手足口病及水痘等在監獄內爆發，自2011年開始建立「三級制醫療應變系統」處理及控制院所的傳染病個案，亦與衞生防護中心一直保持緊密聯繫。而自今年1月中，懲教署察覺內地有病毒在擴散，開始密切監察新入院所的在囚人士，亦逐步實行分隔新入院所的在囚人士最少14天，才與其他在囚人士共處，亦會加強日常1比49漂白水清潔。

對於來自內地及其他疫區的在囚人士，懲教署更進行醫學監察，由院所內的醫生及醫護人員負責。另外，同月開始，懲教署停止所有非政府組織在院所內舉行大型活動。當值職員要佩戴囗罩，在囚人士有需要，可以向職員領取，但部分工場及地點的在囚人士必須要佩戴口罩，如廚房、洗衣房、進入醫院範圍及探訪室等，探訪人士可將囗罩、消毒洗手液及紙巾透過懲教署人員交予在囚人士。

本港一名31歲男子因涉嫌提供虛假的接受檢疫地址被落案起訴，昨被解往屯門法院應訊，但他否認控罪，案件押後至本月30日轉往粉嶺法院排期審訊，期間不予被告保釋，將他還押監房看管。另外，美國紐約市多個地方監獄亦相繼失守，累計增至38名囚犯及職員確診感染。