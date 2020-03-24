政Whats噏：無懼疫情　盧偉國聽日照召開工務小組會議

因應疫情急劇變化，早前一度局部停擺嘅立法會再次需要取消或押後部分會議。繼大會決定取消例行會議、只處理臨時撥款，包括財務委員會在內多個委員會也決定取消今個星期會議，但工務小組委員會仍決定繼續召開喺聽日(25日)早上舉行嘅會議。22位泛民主派議員去信各委員會主席，促請他們暫停所有同疫情無關嘅會議，不過工務小組主席盧偉國今晚(24日)就回信，指現時議程上尚待審核嘅項目同民生相關之餘亦具迫切性，因此決定會議如期舉行。

睇番工務小組聽日嘅議程上有5項，包括有關沙田至中環線(沙中線)嘅追加撥款、洪水橋及廈村新發展區嘅相關撥款、香港科學館及香港歷史博物館擴建工程撥款，以及有關香港體育學院新設施大樓同多個土木工程項目嘅研究撥款。5項議程當中，最具爭議性嘅要數排喺首項議程、涉及約100億港元嘅沙中綫追加撥款項目，唔少泛民議員早前已經表明會反對相關項目。

喺盧回覆泛民議員嘅信件當中就指出，佢作為工務小組主席，需要平衡抗疫需要同審議進度，又提到工務小組自2月開始已有多次會議受疫情影響而需取消，以至會議時間減少。佢又提到，聽日嘅大會亦已安排舉行會議，無論工務小組聽日開唔開會，大樓內都會有好多議員、官員、職員同傳媒，考慮到尚待審核嘅項目同民生相關亦具迫切性，故繼續召開工務小組會議。