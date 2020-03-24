政Whats噏：防疫包小冊子甩轆　楊雪盈被轟冇諮詢

灣仔區議會今日(24日)召開第4次會議，期間邀請循道衛理中心交代早前124萬港元買防疫包嘅進度，除咗之前13位議員每位獲發244份防疫包之外，第二批嘅7000份都係上周六(21日)到貨，包括啲保護衣物、口罩等，但點知就有區議員發現防疫包內嘅小冊子有問題，質疑灣仔區議會主席楊雪盈喺事前冇作任何諮詢，程序上獨斷獨行，得佢一個人話晒事，搞到大家幫佢執手尾喎。

區議員林偉文就話，自己喺收到防疫包時先知小冊子係咩樣，仔細睇先發現有問題，例如之前取消喺區內設置消毒裝置，但小冊子都仲有呢啲內容冇刪到，名字又係武漢肺炎唔係新冠肺炎，質疑主席係未冇經區議員同意就做，結果有錯，又要大家一齊負責？又重申話唔係唔派物資，係程序上問題，叫主席做任何事要諮詢各位議員咁話。區議員李碧儀、區議員梁柏堅都同樣話自己冇睇過小冊子初步設計，完全冇傳閱過，李話事前唔知道內容，又發現小冊子冇「區議會贊助」字眼，完全係低級錯誤喎。

議員謝偉俊就話，如果將防疫包拆開抽出份小冊子未必係最好嘅解決方法，始終防疫物品開過就唔係咁好，但「區議會贊助」字眼都冇，擔心會計部會吹毛求疵，仲暗寸楊雪盈，依家唔係一個人話晒事，越位兼獨斷獨行搞到依家咁，真係要諗吓點處理喇！循道衛理中心代表其後就建議話用簡單方法，如印製一張新單張，上面交代最新資料、區議會贊助字眼、衞生防護中心電話等，之後再攝入防疫包內補鑊喇，目標係盡快派到畀市民咁話。