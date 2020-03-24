油尖旺區議會通過拆天眼　政府指要賠64萬

旺角西洋菜南街在2008年時，接連發生多宗「扔鏹水彈」案，政府事後安裝了8部俗稱「天眼」的閉路電視系統以作監察，及至上屆油尖旺區議會決定將相關天眼的解像度升級，並放寬警方使該天眼之目的。今屆油尖旺區議會昨日召開地區設施管理委員會，公民黨區議員余德寶提出臨時動議，要求取消相關天眼，獲在席區議員一致通過。該區民政事務處官員於會上即時指出，更換天眼的合約已經簽訂，延遲或取消需要賠償64萬元。

天眼的存廢問題，早於上屆油尖旺區議會已有討論，當時有建制派議員提出將天眼更換成4K高清系統，並擴闊錄像用途，要求准許有關片段亦可用於高空擲物以外的案件，涉及150萬元工程款項。相關項目獲上屆由建制派主導的區議會投票通過，表決時僅獲林健文和余德寶兩名民主派區議員提出反對。

今屆區議會「大變天」，民主派在油尖旺區議會20席當中佔17席，當中林、余2人更分別出任今屆區議會的正、副主席。在昨日的地區設施管理委員會上，余德寶指出旺角行人專用區已被取消，現有天眼已不適用且失去作用，又質疑政府將天眼提升畫質之目的，是監視居民，要求終止天眼運作並拆除相關系統。余在會上提出臨時動議，要求政府取消相關天眼，並反對警方可用調查任何刑事案件為由，使用該天眼的相關影像，動議獲在席13名民主派區議員一致通過。

出席會議的油尖旺區民政事務處官員稱，處方就有關的天眼，已購入部份物資，涉款約5萬元；又指取消工程做法違約，需賠償64萬元。官員指出，若以公帑支付違約費「不可取」，又反駁指，政府並無要求區議會擴大警方取用錄像的用途，而是當時區議會認為要「物盡其用」而主動提出。