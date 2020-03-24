港人提早經港珠澳大橋回港　避坐14日「疫監」

新冠肺炎患者由海外湧回香港，令香港疫情陷入社區大爆發危機，政府昨日(23日)終於決定明日(25日)起禁止所有由海外國家來港的非香港居民入境，同時強制由澳門及台灣入境人士(包括香港居民)須坐14日「疫監」。東網記者今晚(24日)到港珠澳大橋一帶視察，發現不少港人均決定提早回港避過「疫監」；亦有港人指政府的新措施來得太遲。

港人陳小姐指自己今天即日來回香港及珠海，以免要隔離14天。她表示港府應提早兩個月封關，又指早前醫護一早要求港府封關，但政府就一宜拖延。陳直言珠海的防疫措施做得更好，港人入境要即時留下深喉唾液樣本及聯絡資料，若有確診或其他狀況會即時收到通知。

黃小姐指自己去澳門賭場後今日提早於午夜前回港，又指滿意政府的封關措施。昨日到澳門的李先生趕於今晚回港，他同樣支持政府封關。

就東網記者現場所見，港珠澳大橋金巴上落客點大多數為回港港人，而經大橋到澳門珠海等地的人數則寥寥可數，而周邊的餐廳亦已關門，只剩一間便利店仍然營業。