返港留學生嚴格遵守檢疫令　斥違令外出者不負責任

香港新冠肺炎確診數字急增，不少屬外地傳入個案，當中機場成為高危播毒地點。政府宣布，明日(25日)凌晨開始禁止非港人入境，機場亦停止所有轉機服務，措施為期14天。政府因應現時從外地抵港人士均需接受14日檢疫隔離，但連日來有不少人違反檢疫令通街走，引起大眾恐慌。

東網記者今日(24日)到機場視察，發現有不少港人於封關前回港，在日本留學返港的龍小姐表示，會遵守檢疫令，隔離期間不會出街，又批評那些罔顧檢疫令的人士十分過分，不顧社會責任。他們可能在飛機上已感染了病毒，卻以為自己沒有事，隨便出街到食肆進食，但可能已四處播毒。因此，她一定會嚴格遵守檢疫令，無聊時可看書打發時間，並稱「十幾日啫，好快就過」。

在英國的張先生稱，由於英國疫情嚴重，所以趕回港，機票約7千港元，他與機上大部分人亦穿上防護衣及戴口罩。因恐怕除口罩會染疫，因此沒有食飛機餐，過關時亦填寫了健康申報表。他會自律地在葵芳一酒店檢疫隔離14日，絕對不會外出。

同樣在英國留學的郭先生表示，英國每日確診個案有上升趨勢，覺得非常嚴重，有感港人衞生意識較好，故早已訂了機票於今日到港，機上約九成乘客穿上防護衣及戴口罩，連外國人也這樣做，感覺大家做足安全措施。隔離14日期間，會於家中度過，他是中學生，故會做功課及看電視打發時間，絕不外出。