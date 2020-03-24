無視家居檢疫　隔離人士圖出境被截獲

港府為加強檢疫，本月19日起所有外國抵港人士 (不論是否香港居民) 必須接受14天的強制檢疫，亦需佩戴電子手帶。惟多次有人被揭發違反檢疫令外出，需要警方到場處理，其中有正隔離人士企圖出境而被截獲。

警方已接獲多宗有關隔離人士離開寓所的求助，其中一宗為隔離人士企圖出境，由於入境處的電腦系統有有關人士的資料，故他們企圖出境時被入境處職員揭發，並通知警方處理。據了解，警方在深圳灣口岸及機場，共帶走2至3名企圖出境人士。

另有需要隔離的長者，因病離開寓所看醫生或覆診，當醫生見到該些長者的手帶後報警求助；據了解，若隔離人士有緊急情況要外出，例如要去看醫生，需要根據指示先致電衞生署，再等待進一步安排或指示。亦有大廈保安員因發現需要隔離的住客外出而報案。

另外，警方亦會接到衞生署轉介的個案，目前已遇過三種情況，其一是衞生署人員未能致電聯絡上隔離人士；其次是人員從電子手帶獲知隔離人士離開寓所出街；其三是人員發現有隔離人士出街拍照，並把相片上傳至網上社交平台。

另有一部分擅自外出的隔離人士，因被發現其電子手帶而遭舉報，例如早前有一對從海外歸來的年約10多歲兄妹，戴着電子手帶在山頂白加道狀似打波，有熱心途人見狀截停並報案。亦有一名女子在沙田石門一餐廳用膳，其他食客發現其手帶報警。

此外，有部分需隔離人士因剪斷電子手帶被踢爆，最終警方到場處理。其中一宗為母親發現其從海外歸來的兒子剪斷電子手帶，大義滅親報案。另一宗則為有人發現其海外歸來的朋友，未有戴手帶並離奇現身荃灣車仔麵店，於是報案。

據悉，警方到場後會先查問涉事者的資料並通報衞生署，一旦確認為正接受隔離人士，會召喚醫療輔助隊救護車到場，人員會先檢查事主身體狀況，若有發燒等徵狀會送往醫院，否則會直送檢疫中心。